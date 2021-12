„Lengericher Milchbar“ wird in Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstadt aufgenommen

Lengerich

Aufmerksame Passanten haben sicherlich schon bemerkt, dass sich in dem Ladenlokal, in dem bis Anfang vergangenen Jahres noch die Bäckerei Middelberg ihre Filiale führte, etwas tut. In Kürze wird dort Kadır Söğütlü mit seiner „Lengericher Milchbar“ einziehen.