Personal fordert 10,5 Prozent mehr in der Lohntüte

Rund 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der LWL-Klinik beteiligten sich an der von Verdi organisierten Kundgebung am Dienstagmorgen an der Pforte. Zu ihnen gesellten sich Kollegen aus der LWL-Klinik in Münster. Solidarisch zeigten sich auch Kollegen aus der Helios-Klinik, an der allerdings nicht gestreikt wurde.

Sie hatte Symbolkraft, die Piñata, die am Dienstagvormittag während einer Kundgebung an der Pforte der LWL-Klinik „geschlachtet“ wurde. Die rosafarbene Pappmaché-Sau, aufgehängt an einem Gerüst, erwies sich als fast so zäh wie die Verhandlungen zwischen Gewerkschaftsvertretern und Arbeitnehmern in der aktuellen Tarifrunde im öffentlichen Dienst und widerstand den härtesten Schlägen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der LWL-Klinik, die dem Verdi-Aufruf zu einem eintägigen Warnstreik Folge geleistet hatten. Als Felix Beyer, Auszubildender in der Pflege und aktiv in der Jugendausbildungsvertretung, und Jan Goitzsch, Gesundheits- und Krankenpfleger, Abteilung Rheine, sowie teilfreigestelltes Mitglied im Personalrat, etwas rabiater zu Werke gingen, zeigte sich, dass der dicke Bauch des Schweins nicht etwa Bonbons, sondern viel Luft, Konfetti und aus Coronazeiten übriggebliebenen Applaus für das Pflegepersonal enthielt.