Politik rechnet mit schweren Zeiten

Einstimmig hat der Stadtrat am Dienstagabend dem Haushalt 2023 zugestimmt. In ihren Reden warnten die Fraktionsvorsitzenden vor schwierigen finanziellen Zeiten, die auf die Stadt zukämen.

Lengerich geht finanziell schwierigen Zeiten entgegen. Geschuldet ist das primär dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und dessen Folgen mit Energiekrise, hohen Flüchtlingszahlen und stark gestiegener Inflation. Dieses Szenario wurde am Dienstagabend im Zuge der Verabschiedung des Haushaltes 2023 gleich mehrfach skizziert. Für den Etat gab es einstimmige Zustimmung.

Düster war insbesondere das Bild, das der SPD-Fraktionsvorsitzende Andreas Kuhn zeichnete. Er stellte fest, dass sich die finanzielle Lage der Stadt „perspektivisch dramatisch verschlechtert“ und meinte mit Blick auf das prognostizierte starke Sinken des kommunalen Eigenkapitals in den kommenden Jahren, dass eine solche Entwicklung „unweigerlich in die Pleite“ führe.

Auch Hans Oppermann für die FDP ging explizit auf die seiner Ansicht nach zunehmend schwierige Haushaltslage ein. Er konstatierte „erhebliche Unsicherheitsfaktoren sowohl auf der Einnahmenseite wie auch auf der Ausgabenseite“ und sprach von der drohenden Haushaltssicherung, was die finanziellen Spielräume der Stadt erheblich einschränken würde. Sein Rat: „Wenn hierüber Einigkeit besteht, sollten wir uns jetzt besonders auf solche Projekte fokussieren, die die Attraktivität der Stadt nachhaltig erhöhen.“ So will die FDP seinen Worten zufolge Lengerich vor allem in seiner Rolle als Mittelzentrum zwischen Osnabrück und Münster stärken und auf diesem Wege mehr Neubürger gewinnen.

Von einer Welt, die zu einem „Tollhaus“ geworden sei, sprach CDU-Fraktionschef Hartmut Grünagel. Corona, Krieg, Energiekrise, Inflation und drohende Rezession „bringen das gewohnte Wohlfühlleben aller Bürger ins Wanken“. Mit Blick auf Lengerich kritisierte Grünagel das Jahr 2022 als „Jahr der verpassten Gelegenheiten“. Da verschiedene Projekte nicht angegangen worden seien, drohten sie nun durch steigende Baukosten teurer zu werden. „Dazu kommen noch komplizierte und langwierige Entscheidungswege sowie nicht umgesetzte Beschlüsse, die auch Kostensteigerungen zur Folge haben werden.“ Gleichwohl stehe die CDU zu den für die kommenden Jahre geplanten Investitionen. Grünagel forderte: „Lengerich muss sich weiter entwickeln, durch Schaffung von weiteren Baugebieten, mit der Maßgabe, dort auch mehr einkommensstarke Personen in Lengerich anzusiedeln. Schließlich muss auch das Geld für die vielfältigen Aufgaben erwirtschaftet werden.“

Trotz aller aktuellen Krisen, so Anne Engelhardt, Fraktionsvorsitzende der Grünen, dürfe der Klimawandel nicht aus den Augen verloren werden, „denn er ist die größte Herausforderung und Bedrohung für uns und die ganze Welt“. Für die Lengericher Grünen heißt das unter anderem, dass sie neben Bildung und sozialem Zusammenhalt den Klimaschutz als Schwerpunkt bei künftigen Entscheidungen sehen. Zugleich müsse ein Haushaltssicherungskonzept vermieden werden, „um die für eine lebenswerte Zukunft von Lengerich notwendigen Investitionen umsetzen zu können“.

Integration, weiterer Ausbau des Schulsystems, Aufbau einer „nachhaltigen Infrastruktur“ im Umfeld des Canyon wurden von Engelhardt unter anderem als kommende Herausforderungen genannt. Explizit ging sie zudem auf die Feuer- und Rettungswache und den Feuerwehr-Parkplatz ein. Sie kündigte den Bau einer neuen Wache für 2025/2026 an und nannte das dann frei werdende Areal an der Schulstraße „ein innerstädtisches Filetstück“. Ihren Worten war zu entnehmen, dass die Grünen einen Abriss kritisch sähen. Ihre Frage mit Blick auf alte Wache und Parkplatz: „Wie können wir aus diesem Ensemble einen Erlebnisort gestalten, der Begegnung, Aufenthalt und Kaufkraft verbindet?“

Was ist in Zukunft noch leistbar und finanzierbar und was nicht? Dazu stellte SPD-Mann Andreas Kuhn angesichts der schwierigen Rahmenbedingungen fest: „Erst die Pflicht, dann die Kür.“ Für die Sozialdemokraten heiße das beispielsweise, in eine neue Feuerwache zu investieren, in die Schulen und auch in eine Toilettenanlage am Bahnhof. Zudem forderte Kuhn eine Beschleunigung beim Ausbau erneuerbarer Energien und kündigte einen Antrag der SPD an, in dem offenbar eine Bürgerbeteiligung bei entsprechenden Projekten ins Spiel gebracht wird.