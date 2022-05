Polizei sucht Unfallfahrer

In Lengerich ist am Dienstagnachmittag ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Polizei sucht nun nach dem wahrscheinlichen Unfallverursacher, der einen weißen Transporter samt Anhänger gefahren sein soll.

Bei einem Verkehrsunfall ist am Dienstag in Lengerich ein Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich das Unglück gegen 15.25 Uhr auf der Ringeler Straße zwischen den Einmündungen Oppelner Straße und An den Burwiesen. Nach erstem Erkenntnisstand stieß ein Kleintransporter während eines Überholvorganges mit dem Fahrrad zusammen, dessen Fahrer daraufhin stürzte. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Lenker des Transporters mit seinem Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle. Der Fahrradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallaufnahme dauert e bis in den späten Nachmittag an. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem Fahrer des Transporters. Es soll sich um ein weißes Fahrzeug samt einem weißem, geschlossenen Anhänger gehandelt haben. Nach Zeugenaussagen sah der Anhänger neuwertig und modern aus. Hinweise nimmt die Leitstelle der Polizei in Steinfurt unter

0 25 51/15-40 15 entgegen.