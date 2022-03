Prachtvolle Barockmusik zum Dank

Lengerich

Zu Ehren des langjährigen Vorsitzenden des Vereins zur Förderung der Kirchenmusik in Lengerich, Richard Neumann, hat am Sonntag ein Kammerkonzert in der Stadtkirche stattgefunden. Der Schlussapplaus galt den Musikern – und Richard Neumann.

Von Brigitte Striehn