Preisexplosionen an der Zapfsäule

Lengerich, 9 Uhr morgens: Die Tankstelle an der Tecklenburger Straße zeigt Werte an, die bei vielen Autofahrern für Sorgenfalten beim Tanken sorgen.

Freitagmittag, 14 Uhr, Classic-Tankstelle in Hohne: Svenja Niehaus hat an diesem Tag noch nicht viele Kunden gesehen. Diejenigen, die kommen, sagen meist das Gleiche: „Boah, ist das teuer.“ Mit Blick auf die Tafel, die die Spritpreise anzeigt, kann man wohl nur zustimmen: Gegen 9 Uhr kostete ein Liter Diesel an der Esso-Tankstelle an der Tecklenburger Straße 1,53 Euro, Benzin gab es für 1,69 Euro. Direkt an der Auffahrt zur A1 wird es üblicherweise teurer: 1,76 Euro muss dort für einen Liter Benzin hingelegt werden. Eines ist sicher: Es muss tiefer ins Portemonnaie gegriffen werden. Vor allem diejenigen, die mit dem Auto zur Arbeit fahren sind betroffen. Stellt sich die Frage: Bleibt das Auto bei dem ein oder anderen nun stehen? Werden Fahrrad, Bus und Bahn für den Arbeitsweg genutzt? Wir haben bei ADAC, ADFC und RVM nachgefragt und eine Beispielrechnung aufgestellt.

Vor allem Arbeitnehmer betroffen

Die geht so: Als Vergleich dienen 1,53 Euro für Diesel und ein Arbeitnehmer, der von Montag bis Freitag vom Rathausplatz in Lengerich zum Neumarkt nach Ibbenbüren fährt. Laut Google Maps ist ein Weg 16,2 Kilometer lang, dauert 22 Minuten. Bei einem Verbrauch von sechs Litern pro 100 Kilometer verbraucht der Fahrer für Hin und Zurück rund zwei Liter. Dieser Monat hatte 21 Arbeitstage, an der Tankstelle bezahlt der Arbeitnehmer 64,26 Euro für Diesel.

Alternativ zum Auto steht der R45 nach Ibbenbüren bereit, der laut Fahrplan ab dem Lengericher Feuerwehrhaus bis in die Innenstadt 31 Minuten braucht – pro Tag eine Stunde. Björn Lindner, RVM-Pressesprecher für die Kreise Steinfurt und Warendorf verweist hier auf das Monatsticket für Pendler oder das Azubi-Ticket, das monatlich 63 Euro kostet. Große Preisunterschiede zwischen Diesel und Ticket gibt es nicht. Lindner verweist aber darauf, dass „das Ticket auch an Wochenenden und im gesamten Westfalen-Tarifgebiet genutzt werden kann.“ Neben dem Münsterland gehören unter anderem das Sauer- und das Siegerland dazu.

Eine zweite Vergleichsrechnung machen wir nun von Lengerich nach Osnabrück auf, diesmal mit einem Benziner mit einem Verbrauch von sieben Litern pro 100 Kilometer. Etwa 20 Kilometer sind es bis zum Neumarkt in Osnabrück, pro Tag: eine Stunde und zehn Minuten. Im Monat muss nach aktuellen Preisen knapp 100 Euro bezahlt werden. Hier verweist Lindner vom RVM auf den Zug: „Da ist der RE 2 die beste Alternative.“ Dieser fährt in der Regel im Takt von 30 Minuten, braucht bis zum Hauptbahnhof 15 Minuten, ein Monatsticket kostet 109 Euro – ist also neun Euro teurer als der errechnete Weg mit dem Benziner. Natürlich gibt es auch hier andere Vorteile, Lindner: „Ab 19 Uhr und am Wochenende kann man bis zu drei Personen kostenlos mitnehmen.“

Dass die steigenden Preise an der Zapfsäule Auswirkungen auf die Nutzung des ÖPNV haben, kann Lindner an dieser Stelle nicht ausmachen: „Wir fragen ja nicht nach den Motiven. Manche möchten auch aus klimaschonenden Gründen Bus und Bahn nehmen.“ Generell kann er aber sagen, dass die Fahrgastzahlen zuletzt gestiegen seien: „Das liegt aber vor allem an Corona. Jetzt wollen und müssen die Menschen wieder mehr unterwegs sein, das merken auch wir.“

„ »Das Thema Kosten bewegt die Leute aber immer.« “ Ludger Vortmann

Auch Ludger Vortmann, Pressesprecher des Fahrradfahrerverbands ADFC, liegen keine „genauen Daten zum Zusammenhang zwischen steigenden Benzinpreisen und dem Umstieg aufs Fahrrad“ vor. Anne-Sophie Burreau vom ADAC sagt: „So kurzfristig ist der Effekt nicht abbildbar.“ Vortmann meint im WN-Gespräch: „Das Thema Kosten bewegt die Leute aber immer“ und wirbt für das Fahrrad: „Es ist die günstigste Möglichkeit auf Strecken bis zu 15 Kilometern von A nach B zu kommen.“ Den großen Fahrrad-Boom habe es bereits vor Corona gegeben, er sei durch die Pandemie befeuert worden und setze sich nun fort. In diesem Zusammenhang appelliert er: „Die deutlich gestiegenen Benzinpreise verstärken die Notwendigkeit für eine einladende sichere Radinfrastruktur.“ Und weiter: „Uns ist sehr wichtig, dass die Mobilitätsbedürfnisse wirklich aller Menschen berücksichtigt werden. Das betrifft vor allem auch den ländlichen Raum wie das Tecklenburger Land.“ Als besonderen Makel macht er aus, dass bei der Hälfte der Landesstraßen straßenbegleitende Radwege fehlen würden.

Auch Burreau vom ADAC plädiert für „alternative Mobilitäts-Angebote“, stellt dabei die Vorteile eines Pkw in den Vordergrund: „Das Auto vereint mehrere Vorteile: Man ist zeitlich und räumlich flexibel unterwegs und die Route lässt sich kurzfristig ändern.“ Besonders im Berufsleben, das steigende Flexibilität und Mobilität erfordere, sei das Auto weiterhin wichtig und müsste daher in einer „integrierten Mobilitätsplanung“ mitbedacht werden.

Zurück zur Tankstelle nach Hohne und Svenja Niehaus: „Abends ist deutlich mehr los als morgens.“ Nach ADAC-Angaben ergibt das durchaus Sinn: „Am günstigsten kann man zwischen 18 und 22 Uhr tanken.“ Burreau rät: „Es lohnt sich mehr denn je, die Preise an den Tankstellen in der Umgebung zu vergleichen.“ Sie rät davon ab, um 6 Uhr in der Früh zu tanken: „Ab dann steigen die Kraftstoffpreise deutlich und erreichen kurz nach 7 Uhr ihren Höhepunkt.“ Niehaus aus Hohne: „Die Preise morgens und abends können bis zu zehn Cent schwanken.“ In Hohne haben sie so ihre Erfahrungen gesammelt...