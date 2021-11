Preisschock bleibt für Kunden aus

Während fast überall in Deutschland die Energiekosten explodieren, bleibt den Kundinnen und Kunden der Stadtwerke Lengerich (SWL) ein deutlicher Preisanstieg erspart. Der Strompreis der SWL bleibt stabil, der Gaspreis wird ab dem 1. Januar 2022 nur moderat steigen. Das teilt der Energieversorger in einer Pressemitteilung mit.

„Der Energiepreis-Schock bleibt für Kunden der Stadtwerke aus“, sagt SWL-Geschäftsführer Ralf Becker. „Derzeit zahlt man für eine Kilwattstunde Strom und Gas an den Energiebörsen mehr als das Dreifache als noch vor einem Jahr. Diese sehr hohen Energiepreise müssen wir unseren Kunden nicht berechnen.“

Der Grund dafür liegt laut der Stadtwerke auf der Hand: So profitierten SWL-Kunden von einer verantwortungsvollen und vorausschauenden Beschaffungsstrategie, die insbesondere in unruhigen Zeiten – wie sie derzeit am Energiemarkt herrschen – für Stabilität und Ausgleich sorgten. Ingo Leufke, Geschäftsbereichsleiter Markt der SWL erklärt dazu: „Wir kaufen für unsere Kunden Strom und Gas verteilt über einen Zeitraum von mehreren Jahren im Voraus. Zudem setzen wir uns feste Grenzen, über die der Preis nicht steigen sollte. Wir haben daher die Energie für unsere Kunden beschafft, bevor die Preise an den Börsen explodierten.“

Daher können und werden die SWL den Strompreis konstant halten. Der Gaspreis steigt moderat um 0,83 ct/kWh inklusive Umsatzsteuer, worin auch der Anstieg der seit dem Jahr 2020 eingeführten CO 2 -Besteuerung enthalten ist. Die SWL hatten die Gaspreise seit 2019 konstant gehalten und geben nun erstmals die CO 2 -Besteuerung an ihre Kunden weiter. Die Mehrbelastung für einen Standardhaushalt mit einem Verbrauch von 18 000 kWh Gas pro Jahr beläuft sich demnach auf etwa 12,45 Euro brutto pro Monat.

Dass der Strompreis stabil bleibt, ist das Ergebnis aus der vorlaufenden Energiebeschaffung, mit der ein Großteil des Energiepreisanstiegs vermieden wurde und der gleichzeitigen Reduzierung der EEG-Umlage.

Die SWL versorgen in Lengerich und Tecklenburg sowie Lienen, Ladbergen, Hasbergen, Hagen a.T.W. und Saerbeck insgesamt rund 30 000 Strom- und Gaskunden. „Die Bürger unserer Region profitieren erneut davon, dass sie ein eigenes Stadtwerk mit langfristig stabilen Energiepreisen haben“, freut sich Ralf Becker. „Im Vergleich zu Energieanbietern, die auf Basis der Börsenpreise kalkulieren, sparen die Kunden der Stadtwerke im nächsten Jahr mehrere hundert Euro.“