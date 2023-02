Autobahnmeisterei: Privater Betreiber soll übernehmen

Lengerich

Die Autobahnmeisterei Lengerich steht vor Veränderungen. Das hängt eng mit dem in diesem Jahr beginnenden sechsspurigen Ausbau der A1 zwischen Osnabrück und Münster zusammen. Der Standort an der Ibbenbürener Straße soll an das Privatunternehmen gehen, das den Autobahnabschnitt betreiben wird.

Von Paul Meyer zu Brickwedde