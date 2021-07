Immer mehr Nichtschwimmer - aber fehlende Kurse

Während der Corona-Pandemie hat es weniger Schwimmkurse gegeben als sonst üblich. Nun warten viele Kindern und Eltern in Lengerich darauf, dass sich an dieser Situation etwas ändert. Das Problem ist bekannt, doch die Lösung scheint nicht ganz einfach.

Auch in Lengerich würden viele Eltern ihre Kinder gerne in Schwimmkurse schicken.

Es gibt in Lengerich Eltern, die haben aus der Not eine Tugend gemacht und angesichts fehlender Schwimmkurse ihren Kindern mittlerweile selbst beigebracht, wie die sicher an der Wasseroberfläche vorankommen können, ohne Angst haben zu müssen, reichlich Wasser zu schlucken oder gar unterzugehen. Doch längst nicht jede Mama und jeder Papa hat die Zeit dafür oder ist in der Lage, die Brusttechnik oder gar Freistil zu vermitteln. Und so stellt sich die Frage, wie die Welle der Nichtschwimmer, die sich über die Monate aufgebaut hat, nun bewältigt werden kann.