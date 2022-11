Projekt verbindet Generationen

Die Taschengeldbörse ermöglicht es Schülerinnen und Schülern der Gesamtschule (Foto) und des HAG, ihr Taschengeld ein wenig aufzubessern, indem sie Senioren bei der Bewältigung des Alltags helfen, beispielsweise für sie einkaufen gehen, Rasen mähen oder den Hund spazieren führen. Eine Kooperation in Sachen Taschengeldbörse vereinbart haben (kleines Foto, v.l.): Ceylan Alci, seit April Quartiersmanagerin im Seniorenzentrum Gempt Haus Widum, Dr. Werner Peters, Leiter der Gesamtschule Lengerich-Tecklenburg, Björn Matthes, Didaktischer Leiter an der Gesamtschule, Nane Knümann, SV-Lehrerin am Hannah-Arendt-Gymnasium, Angelika Elsermann, Leiterin des HAG, und Kerstin Beermann, Abteilungsleiterin Jahrgang 8 bis 10 an der Gesamtschule. Es fehlt Jörg Harde, Schulsozialarbeiter am HAG.

Foto: Joke Brocker