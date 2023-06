Psychiatrisches Gutachten: Beschuldigter nicht steuerungsfähig

Der Prozess um den Mord an der Esso-Tankstelle Ende vergangenen Jahres biegt auf die Zielspur ein, am Montag fand der dritte von vier Verhandlungstagen statt. In diesem stand der psychische Zustand des Beschuldigten im Vordergrund.

Welches Ziel der 44-jährige Beschuldigte bei seinem Angriff auf den Pächter der Esso-Tankstelle an der Tecklenburger Straße verfolgt hatte, lasse sich nicht genau rekonstruieren. Klar sei aber: Der Mann, der für den Tod des verstorbenen Pächters verantwortlich ist, sei zum Tatzeitpunkt nicht steuerungsfähig gewesen und habe sich in einem akuten Wahnerleben befunden. Soweit der Sachverständige bei der Vorstellung eines psychiatrischen Gutachtens, das die Unterbringung des Mannes in einem psychiatrischen Krankenhaus nahelegt und mit der am Montag die Beweisaufnahme endete. Zum nächsten Termin werden die Plädoyers und eine abschließende Urteilsverkündung erwartet.