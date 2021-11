Pseudo-Handwerker muss ins Gefängnis

Bewacht und in Handschellen hat am Dienstag der Angeklagte den Gerichtssaal des Schöffengerichts in Ibbenbüren betreten. Bereits in einer Verhandlung Anfang Oktober hatte der Mann aus Hopsten ein Teilgeständnis abgelegt und die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft weitgehend eingeräumt. Nun stand das Urteil in dem Fall an, der sich unter anderem in Lengerich abspielte.

