Pumpen im Dauerbetrieb

Lengerich/Stolberg

De Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Lengerich sind in der Nacht von Sonntag auf Montag aus dem Hochwasser-Katastrophengebiet heimgekehrt. Helfer des örtlichen THW waren auch am Mittwoch noch vor Ort. In Stolberg bei Aachen musste der 300 Meter lange Europatunnel leer gepumpt werden.