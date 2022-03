Putins Angriffskrieg scharf verurteilt

In einer Resolution, die von allen vier im Rat vertretenen Parteien (SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen und FDP) sowie dem Bürgermeister mitgetragen wird und in der auch Bezug genommen wird auf die Rolle, die Lengerich durch das Conclusum auf dem Weg zum Westfälischen Frieden 1648 eingenommen hat, verurteilen Politik und Verwaltung den Angriffskrieg des russischen Präsidenten Putin gegen die Ukraine aufs Schärfste.

