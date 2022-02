Regionale und lokale Anbieter sind dabei

Am 5. und 6. März ist Messe-Zeit in der Gempt-Halle. Besucher haben dann die Möglichkeit die „Klasse Klima – Bauen, Renovieren, Leben“ zu besuchen.

„Es war wohl eine Idee der Handwerksbetriebe“, erinnert sich Michael Rottmann, Hallenmanager der Gempt-Halle, an die Anfänge der Messe „Klasse Klima – Bauen, Renovieren, Leben“. Während des Frühjahrsmarktes, der mittlerweile „Lengericher Lenz“ heißt, hätten sie eine Möglichkeit gesucht, sich zu präsentieren. „Klasse Klima“ hat seither elf Mal stattgefunden. Einmal habe die Veranstaltung sturmbedingt ein vorzeitiges Ende gefunden, blickt Rottmann zurück. Und im vergangenen Jahr habe sie wegen der Corona-Pandemie ganz ausfallen müssen. Doch jetzt seien Messen ja glücklicherweise wieder möglich.

Daher findet am 5. und 6. März in der Gempt-Halle die zwölfte Auflage von „Klasse Klima“ statt. „Die aktuelle Diskussion um Energieeinsparung und den globalen Klimaschutz hat in den vergangenen Jahren kontinuierlich an Bedeutung gewonnen und unterstreicht damit auch die Bedeutung der Messe“, ist Rottmann überzeugt, mit diesem Angebot offene Türen einzulaufen. Viele jüngere Menschen trügen sich mit dem Gedanken zu bauen, Ältere sanierten vielleicht gerade ein Haus.

Bei „Klasse Klima“ werden zahlreiche lokale und regionale Aussteller sich und ihre Leistungen vorstellen.

Aktueller denn je sind nach Ansicht Rottmanns die beherrschenden Themen der Ausstellung: Energieeinsparung, Sanierung und Klimaschutz. So könnten die Besucher sich unter anderem über Möglichkeiten zur Dämmung, zum energetischen Austausch von Fenstern und Türen, über Dachsanierung oder fachgerechte Hohlraumdämmung informieren. Auch ein Baumaschinen-Spezialist gehöre zu den Ausstellern.

„Klasse Klima“ beinhalte natürlich auch die Themen Raumklima, Wohnklima oder Wohlfühlklima. Daher wird es Stände geben, an denen Experten über ökologische Innendämmung, natürliche Innenraumgestaltung, Wandbeschichtungen, aber auch über die Gestaltung moderner, energieeffizienter und daher geldbeutelschonender Saunen und Whirlpools informieren.

Mit von der Partie ist einmal mehr die kfd St. Margareta aus Lengerich, an deren Stand die Besucher fair gehandelte und regionale Produkte erwerben können.

„Als positiven Nebeneffekt bietet die Messe eine tolle Grundlage für Berufseinsteiger, da viele der Handwerker auch Ausbildungsplätze anbieten“, bemerkt Michael Rottmann.

Wie in den Vorjahren hat das Gempt-Bistro an beiden Ausstellungstagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Der Eintritt ist an beiden Messetagen frei. Aufgrund der Pandemie gilt für Aussteller wie Besucher 2Gplus, also doppelt geimpft und geboostert oder doppelt geimpft plus Test. Das Testzentrum direkt an der Gempt-Halle steht zur Verfügung.