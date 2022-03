Regionalmarkt als neues Element

Stellten am Mittwoch in einem Pressegespräch das Programm des „Lengericher Lenz“ vor (v. l.): Citymanager Michael Rottmann, Gerd Schwietert, Organisator des Weindorfes, Birgit Siemon und Hans Lübke, Organisatoren des Lengericher Automarktes, Sebastian Wallmeyer und Carmen Altevogt von der Sparkasse Lengerich.

Dass der Lengericher Lenz, der nach zweijährigem coronabedingtem Aus am 9. und 10. April eine Neuauflage erfährt, ein wenig „mit heißer Nadel gestrickt“ ist, wollte Citymanager Michael Rottmann gar nicht verhehlen, als er am Mittwoch zum Pressegespräch in die Gempt-Halle bat. Doch angesichts der immer neuen, der Pandemie geschuldeten Verordnungen sei erst vergleichsweise spät mit der konkreten Planung des Stadtfestes begonnen worden, das bereits am Freitagnachmittag (15 Uhr) mit der Kirmes auf dem Marktplatz eröffnet wird (der Wochenmarkt findet sowohl am Mittwoch vor der Kirmes wie auch am Samstag rund um die Stadtkirche statt, wie Ordnungsamtsmitarbeiter Sebastian Wallmeyer berichtete).