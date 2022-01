Rendite ist nicht alles

Die Stadt Lengerich will künftig Geld anlegen, um sich besser für die Kosten von Pensionsansprüchen zu rüsten. Welche Regeln dabei zu beachten sind, wird detailliert in einer „Anlagerichtlinie“ festgelegt.

Im vergangenen Jahr sorgte der Finanzskandal um die Greensill Bank für Schlagzeilen. Zahlreiche Kommunen, darunter auch Osnabrück, hatten bei dem Pleite-Institut viele Millionen Euro angelegt. Geld, das sie abschreiben konnten. Am Dienstagabend erinnerte Kämmerer Thorsten Smolarz an das Geschehen, obwohl Lengerich keinen Cent in den Sand gesetzt hatte. Es ging im Haupt- und Finanzausschuss um eine „Anlagerichtlinie für Geldanlagen“, die sich die Stadt verordnen will. Und dabei, so Smolarz, sei es „sehr wichtig, sich die Risiken bewusst zu machen“.