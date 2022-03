Reul: „Das ist Bürgernähe pur“

In Gegenwart des nordrhein-westfälischen Innenministers Herbert Reul ist am Montagnachmittag die neue Polizeiwache an der Bahnhofstraße 105 durch Polizeiseelsorger Eugen Chrost eingeweiht worden. Zu der hybriden Veranstaltung begrüßte Heike Piepel, Leiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei der Kreispolizeibehörde, auch Landrat Dr. Martin Sommer und Bürgermeister Wilhelm Möhrke im Multifunktionsraum sowie die drei per Videokonferenz zugeschalteten Bürgermeister aus Tecklenburg, Lienen und Ladbergen.

