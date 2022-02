Rohrreiniger zockt Rentner ab

Ein klarer Fall von Wucher brachte einen Lengericher Rentner im März vergangenen Jahres um seine Ersparnisse. Im März wird sich nun ein Rohrreiniger vor dem Amtsgericht in Tecklenburg verantworten müssen, weil er das Sechsfache des üblichen Preises für seine Dienstleistung in Rechnung gestellt haben soll.

Wenn der Abfluss oder die Toilette verstopft sind, suchen Verbraucher oft die Hilfe von Rohrreinigungsfirmen. Die seriösen Anbieter unter den Sanitärunternehmen ärgern sich allerdings über schwarze Schafe in der Branche. Abgezockt worden ist von so einem schwarzen Schaf auch ein Rentner aus Lengerich. Der Fall geht in Kürze vor Gericht.

Es war der Klassiker, der einen Lengericher Rentner im März vergangenen Jahres in kürzester Zeit um seine Ersparnisse brachte. Ausgerechnet an einem Samstag musste er feststellen, dass die Toilette im Badezimmer seiner Mietwohnung verstopft war und es zu einem Rückstau kam. In seiner Not kontaktierte der Mann nicht etwa seinen Vermieter, sondern griff zum örtlichen Telefonbuch, um eine der dort aufgeführten Rohrreinigungsfirmen anzurufen.