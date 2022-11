Rosen säumen Friedenswege

Dr. Norman Sinclair hat vor der Stadtkirche in Lengerich, vor dem Ehrenmal, das ihn wegen der Darstellung einer trauernden Mutter mit Kindern besonders tief bewegt, bereits die Pilgerrose Castell d‘Alaquàs gepflanzt. Geht es nach ihm und dem Bürgermeister, sollen in der Stadt des Conclusums, durch die neben dem Jakobsweg auch die Friedensroute verläuft, auch an allen Lengericher Schulen bald die robusten Rosen aus spanischer Zucht blühen.

Foto: Joke Brocker