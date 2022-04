Rotes Kreuz ruft zu guten Taten auf

Zu zwei Blutspendeterminen lädt das DRK in Lengerich ein. Der erste findet bereits am nächsten Dienstag statt.

Das Rote Kreuz lädt am Dienstag, 26. April, lädt von 16 bis 20 Uhr zur Blutspende in die Dietrich-Bonhoeffer-Realschule, Bahnhofstraße 112, ein. In Hohne findet die nächste Blutspendeaktion am Mittwoch, 4. Mai, von 16.30 bis 20 Uhr in der Sporthalle der Grundschule, Schrägweg 20, statt.

Vor 70 Jahren war es ein mutiges Experiment, heute ist es Routine: Viele Millionen Menschen spenden Blut beim Roten Kreuz oder verdanken ihre Genesung einer Bluttransfusion. Rund 800 000 Blutspender begrüßt der DRK-Blutspendedienst West jährlich bei über 10 000 Blutspendeaktionen. 1952 sah das anders aus: Im ersten Blutspendejahr gab es 114 Blutspendetermine mit 7773 Blutspendern. In sieben Jahrzehnten haben sich viele Abläufe und Prozesse verändert – eines ist jedoch gleichgeblieben, wie das DRK in einer Pressemitteilung schreibt: Blut ist nach wie vor ein wichtiger Baustein in der medizinischen Grundversorgung.

Der DRK-Blutspendedienst behält sein Corona-Sicherheitskonzept bei: 1. Der DRK-Blutspendedienst bittet alle, die Blut spenden möchten, sich vorab unter www.blutspende.jetzt eine Blutspendezeit zu reservieren. So kann jeder ohne Wartezeit und unter den höchstmöglichen Sicherheits- und Hygienestandards Blut spenden.

2. Wer den Blutspendetermin besucht, muss geimpft, genesen oder getestet sein (3G-Regel).

3. Bei der Blutspende ist eine FFP2-Maske vorgeschrieben.

Nach einer Corona-Impfung ist keine Rückstellung von der Blutspende erforderlich. Sofern keine Impfreaktionen wie Fieber oder Übelkeit auftreten, können Geimpfte am Folgetag schon wieder Blut spenden. Das gespendete Blut wird nicht auf SARS-CoV-2 getestet, denn das Virus lässt sich nach aktuellem wissenschaftlichem Stand nicht im Rahmen einer Bluttransfusion übertragen. Für die Patienten und Transfusionsempfänger besteht daher keine Gefahr.

Wer Blut spenden möchte, muss mindestens 18 Jahre alt sein und sich gesund fühlen. Zum Blutspendetermin bitte unbedingt den Personalausweis mitbringen. Vor der Blutspende werden Körpertemperatur, Puls, Blutdruck und Blutfarbstoffwert überprüft. Im Labor des Blutspendedienstes folgen Untersuchungen auf Infektionskrankheiten. Da der Imbiss nach der Blutspende zur Zeit nicht stattfindet, gibt das Rote Kreuz zur Stärkung Lunchpakete aus.