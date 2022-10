Rudelgucken war einmal

Wohl kaum jemand rechnet damit, dass während der kommenden Weltmeisterschaft in Katar das ganz große Fußballfieber in Deutschland ausbricht. Zu stark fällt schon im Vorfeld die Kritik an den Ausrichtern des Turniers und an der Fifa wegen der Menschenrechtslage in dem Land am Persischen Golf aus. Zu sehr scheinen die Herrschenden vor allem eine Selbstinszenierung im Sinn zu haben. Zu ungewohnt der Zeitpunkt für das Sportevent in der Vorweihnachtszeit. Zu schwankend vielleicht auch die Leistungen der Elf von Bundestrainer Hansi Flick. Und in Lengerich werden sich die Fans zudem nicht zum großen Rudelgucken in der Gempt-Halle zusammenfinden können. Michael Rottmann kündigt an, dass es kein Public Viewing geben wird.

