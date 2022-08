Runterkommen war auch möglich

Spontan Sport treiben, das war in Lengerich in den vergangenen zweieinhalb Wochen immer wieder möglich. Der Stadtsportverband hatte zusammen mit vier Vereinen erstmals das Projekt „Sport im Park“ in die Kommune geholt. Jetzt endet es nach über 30 Veranstaltungen. Das erste Fazit fällt positiv aus, die Resonanz stimmt und bei den Rückmeldungen gab es viel Lob, heißt es.

Schweiß fließt an diesem Vormittag wenig bis gar nicht. Und an seine körperlichen Leistungsgrenzen scheint auch niemand gehen zu müssen. Schließlich ist weder Kraft noch Ausdauer gefragt. Ruhe und Fokussierung, Achtsamkeit und Offenheit, das sind eher die Dinge, die Manuela Riedel-Konermann vermitteln möchte. Die Übungsleiterin des TV Hohne ist eine jener Personen, die in den vergangenen zweieinhalb Wochen „Sport im Park – Lengerich bewegt sich“ möglich gemacht haben. Die Veranstaltungsreihe für jedermann wurde vom Stadtsportbund gemeinsam mit den Vereinen Preußen Lengerich, TV Lengerich, Leopard Lengerich und TV Hohne organisiert. Am Donnerstag, 4. August, stehen die letzten fünf Termine an.