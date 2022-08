Saerbeck und der FMO betroffen

Amprion möchte Strom von der Nordsee auf zwei Routen westlich und östlich von Münster ins Ruhrgebiet schicken. Endgültig entscheiden wird aber die Bundesnetzagentur. Die dunkelblau eingezeichnete Trasse von Wilhelmshaven nach Hamm würde Amprion am liebsten über Schapen in Niedersachsen über Hörstel, Rheine, Saerbeck, Ladbergen, Ostbevern, östlich an Telgte vorbei nach Sendenhorst bis Beckum Hamm führen. Die Karte zeigt den Vorschlag für die Trasse – das Vorhaben (V) 49 auf Saerbecker und Ladbergener Gebiet, Greven wird am Flughafen berührt.

Foto: Amprion