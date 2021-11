Sänger zünden ein wahres Feuerwerk

Chor und „6-Zylinder“ hatten einige Zugaben in petto, denn die Zuhörer waren nicht bereit, nach Hause zu gehen. Es war einfach zu schön, stellten sie fest. Das gemeinsame Chor-Event der Männergesangvereine Antrup und Höste in der Gempt-Halle am Donnerstagabend, das von von eine unterhaltsamen Programm der A-capella-Band „6 Zylinder“ bereichert wurde, hinterließ zahlreiche zufriedene Besucher.

Wer jemals gedacht hatte, dass Männerchöre altmodisch sind, wurde am Donnerstag in der Gempt-Halle eines Besseren belehrt. 35 Mitglieder der Chor-Kooperation der Männergesangvereine Antrup und Höste zündeten ein Feuerwerk wunderbarer Melodien, die das Publikum mit großer Begeisterung verfolgte. Enorm bereichert wurde das unterhaltsame Programm mit dem Titel „Guck mal“ durch die A-capella-Band „6-Zylinder“ aus Münster.

Es war der erste gemeinsame Auftritt der Chor-Kooperation, die vor vier Jahren entstand und deren Ziel es ist, die Lengericher und Lienener Kulturlandschaft zu bereichern. Paul Dammrose, Vorsitzender des MGV Antrup, Jürgen Lehmkühler, Vorsitzender des MGV Höste und Dirigent Klaus-Wilhelm Görtz begrüßten die Besucher. „Freude an Gesang und Geselligkeit sind gute Argumente für die Mitwirkung in einem Chor“, erklärte Bürgermeister Wilhelm Möhrke. Landrat Dr. Martin Sommer hielt fest, dass Chöre im Kreis Steinfurt unterstützt würden, da sie eine Bereicherung des Kulturlebens darstellten.

Moderator Dennis Hunke kündigte erstklassige Unterhaltung und starke Männer mit atemberaubenden Stimmen an. Zuviel versprochen hatte er nicht, denn die Zusammenstellung aus traditionellen Liedern, Pop-Hits, Welthits oder Schlagern aus mehreren Jahrzehnten war sehr abwechslungsreich. „Guck mal, nur schöne Leute“, hatte Purple Schulz 1990 mit einem Schuss Ironie gedichtet – das Lied passte perfekt zum Motto des Konzerts. Augenzwinkernd spielten die Sänger mit dem Publikum, das sich gern ein wenig auf den Arm nehmen ließ. Auch das gefühlvolle Liebeslied „Ich lass für dich das Licht an“ der Band Revolverheld gehörte in die letztere Kategorie.

Temperamentvoll und „mit einem Löffelchen Zucker“ ging es bei einem Medley aus dem Filmmusical „Mary Poppins“ zu. Frisch und mit viel Schwung kam das witzige „Supercalifragilisticexpialigetisch“ daher. Nachdenkliches wurde nicht ausgespart. „Imagine“ von John Lennon oder „Die Rose“ mit dem deutschen Text von Michael Kunze waren schöne Beispiele dafür.

Musikalische Leckerbissen aus ihrem aktuellen Programm „Jetzt auch konisch“ servierten die fünf Männer der Band „6-Zylinder“. Was Hermann-Josef Gerritschen, Thomas Michaelis, Henrik Leidreiter, Winne Voget und Roland Busch mit ihren Stimmen anstellen, grenzt an Zauberei. Sie imitieren ein ganzes Orchester und verwandeln mit komödiantischer Begabung herrlich alberne Einfälle in schauspielerische und gesangliche Glanzleistungen. Das Publikum honorierte sie mit langem Beifall und Jubelrufen. Es erlebte unter anderem die Verwandlung von „griechischem Wein“ in einen „Frankfurter Kranz“, zu dem Sirtaki getanzt wurde.

Unübertrefflich komische Wortakrobatik, Jazz, Blues, Folk, melancholische Balladen und originelle Umdichtungen bekannter Schlager hatten sich abgewechselt und die Zuschauer mitgerissen. Fingerschnipsen, Füßewippen, Lachen, Mitsingen und rhythmisches Klatschen gehörten dazu. Mit weiteren Ohrwürmern wie „Marmor, Stein und Eisen bricht“ ging es nach der Pause mit mehrstimmigem Gesang des Chores weiter, ehe die Europahymne „Freude, schöner Götterfunken“ den fulminanten Schlusspunkt setzte. Chor und „6-Zylinder“ hatten einige Zugaben in petto, denn die Zuhörer waren nicht bereit, gleich nach Hause zu gehen. Es war einfach zu schön, stellten sie fest.