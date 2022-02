Sanktionen noch ohne Auswirkungen

„Die Industrie ist erschüttert über die Aggression Russlands. Wir verurteilen den Überfall auf die Ukraine auf das Schärfste. Wir fordern Präsident Putin eindringlich auf, sich an internationales Recht zu halten und die Kampfhandlungen unverzüglich einzustellen.“ Mit diesen Worten äußerte sich am Donnerstag Siegfried Russwurm, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, zum Angriff der russischen Armee auf die Ukraine. Wie bewerten die Lengericher Unternehmen Windmöller & Hölscher und Bischof + Klein, die beide global tätig sind, die Situation im Osten Europas und die Folgen, die sich aus dem Krieg ergeben?

W&H ist nach eigenen Angaben mit Tochtergesellschaften in Russland in Moskau und in der Ukraine in Kiew vertreten. „Wir haben aktuell Aufträge zur Auslieferung in beide Länder anstehen. Bislang sind noch keine Sanktionen verhängt, die unser laufendes Geschäft beeinträchtigen“, so Peter Steinbeck, CEO der W&H Gruppe. „Schwieriger sind im Moment die Reisebeschränkungen, da Mitarbeitende nicht in die betroffenen Krisenregionen reisen können. Unsere Kunden in der Ukraine warten beispielsweise auf Serviceeinsätze. Aber die Sicherheit unserer Mitarbeitenden geht vor“, erklärt er.

Die weitere Entwicklung beobachtet das Maschinenbauunternehmen „engmaschig“, wie es gegenüber den WN heißt: „Verschärfte Sanktionen könnten kurzfristig unser Geschäft stärker einschränken – darauf bereiten wir uns vor“, kündigt Steinbeck an. Stabilisierend wirke die weltweite Aufstellung der W&H-Gruppe. „Durch die internationale Aufstellung lassen sich Einbrüche in einzelnen Regionen ausgleichen.“

Offenbar anders stellt sich die Situation für Bischof + Klein dar: „Das aktuelle Geschehen verfolgen wir mit großer Sorge. Wir bedauern zutiefst, dass dieser internationale Konflikt mit Waffengewalt ausgefochten wird“, teilt das Unternehmen mit. Weiter heißt es: „Die uns bekannten und in den Medien diskutierten Sanktionen treffen Bischof + Klein vermutlich nicht direkt. Indirekte Auswirkungen auf Bischof + Klein können wir aktuell noch nicht abschätzen.“