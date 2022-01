Schienenersatzverkehr für RB 66

Aufgrund von Baumaßnahmen der DB Netz werden die Züge der Linie RB 66 in den späten Abend- und Nachtstunden von Sonntag, 16. Januar, bis Samstag, 22. Januar, zwischen Lengerich und Osnabrück ausfallen. Für alle ausfallenden Halte ist nach Angaben der Eurobahn ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Das Unternehmen verweist zudem auf geänderte Fahrtzeiten der Züge auf diesem Streckenabschnitt. Die Ersatzfahrpläne sind online (https://www.eurobahn.de/baumassnahmen/) einzusehen. Darüber hinaus können sich Fahrgäste unter der kostenfreien Servicehotline

00 800/38 76 22 46 informieren. Ersatzhaltestellen sind in Lengerich die Haltestelle Bahnhof, in Osnabrück die Haltestelle Hauptbahnhof (Bahnhofsvorplatz), in Hasbergen die Haltestelle Bahnhof und in Natrup-Hagen die Haltestelle Bahnhof.