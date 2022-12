Schlechte Aussichten für Berufspendler

Lengerich

Noch gibt es in Lengerich in zentraler Lage Parkplätze, die kostenlos genutzt werden können. Damit könnte es bald vorbei sein. Auf der Tagesordnung für die Sitzung des Haupt- und Finanzausschuss am Dienstag, 6. Dezember, steht unter anderem der Punkt „Neufassung der Gebührenordnung für Parkuhren und andere Vorrichtungen oder Einrichtungen zur Überwachung der Parkzeit zum 1. April 2023“. Und die hat es durchaus in sich.

Von PaulMeyer zu Brickwedde