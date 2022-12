Schlimmer als in der Corona-Zeit

Eine regelrechte Krankheitswelle legt Kindergärten und Schulen in diesen Tagen lahm. Allein in der Grundschule Stadtfeldmark fehlen in dieser Woche zwei Drittel des Kollegiums.

Viele Kinder sind in diesen Wochen so krank, dass sie weder Kindergarten noch Schule besuchen können.

„Es läuft“ – Katrin Keller beweist Galgenhumor, wenn sie in diesen Tagen auf den aktuellen Krankenstand in der AWO-Kita Am Brandteich angesprochen wird, deren Leiterin sie ist. Von gut 90 Kindern seien am Montag dieser Woche gerade einmal 40 dagewesen. In der Woche davor habe die grassierende Krankheitswelle dagegen den Erzieherinnen zu schaffen gemacht.