Schlossallee am Teuto-Hang?

Monopoly ist das beliebteste Familienspiel der Deutschen, fast jeder kennt das mit mehr als 280 Millionen Exemplaren meistverkaufte Brettspiel der Welt. Es wird in 105 Ländern in 43 Sprachen vertrieben. Noch in diesem Jahr soll es eine Lengericher Edition geben.

Hotels sind in Lengerich Mangelware. Noch. Doch schon im Herbst, wenn die Lengerich-Edition von Monopoly, das zu den beliebtesten Familienspielen der Deutschen gehört, auf den Markt kommt, könnte sich das ändern. Ziel des Spiels ist es, ein Grundstücksimperium aufzubauen, den eigenen Kontostand in die Höhe und die Mitspieler in den Bankrott zu treiben. Und das funktioniert am besten mit dem Kauf von Straßen in bester Wohnlage, auf denen sich, sehr zur Freude der Mitspieler, prima Hotels platzieren lassen. Wer sich darüber hinaus Extra-Felder mit Bahnhöfen, Elektrizitäts- und Wasserwerken sichert, ist bald ein gemachter Mann.