Schritt für Schritt statt großer Wurf

Globaler Klimaschutz beginnt im Kleinen vor Ort. Was bedeutet das konkret in Lengerich? Klimamanagerin Christine Elias und Beigeordneter Frank Lammert erklären es. Ein wichtiger Baustein sind ihren Worten zufolge Projekte, mit denen die Stadt eine Vorbildfunktion übernimmt.

Jüngst hat der Weltklimarat (IPCC) in einem Bericht erneut vor den Folgen des Klimawandels gewarnt und drastische Konsequenzen prognostiziert, sollte nicht schnell gehandelt werden. „Die Auswirkungen, die wir heute sehen, treten viel schneller auf und sind zerstörerischer und weitreichender als vor 20 Jahren erwartet“, so die Experten. Was kann vor Ort getan werden, um dem weiteren globalen Anstieg der Temperaturen entgegenzuwirken. Klimamanagerin Christine Elias und Frank Lammert, Beigeordneter der Stadt, erläutern, welche Strategie die Verwaltung verfolgt.