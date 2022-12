54-Jähriger erlag seinen schweren Verletzungen

Das blutige Drama, das sich am Mittwoch in einer Lengericher Tankstelle ereignet hat, hat ein Todesopfer gefordert. Der 54-jährige Pächter ist tot.

Tankstellen-Drama in Lengerich

Bürger brachten im Laufe des Freitags Kerzen und Blumen zur Tankstelle an der Tecklenburger Straße in Lengerich.

Der 54-jährige Tankstellen-Pächter, der am Mittwoch von einem 43-Jährigen mit einem Messer attackiert worden war, ist tot.

Nach Informationen der Westfälischen Nachrichten erlag er am Freitag seinen schweren Verletzungen. Die tragische Nachricht verbreitete sich offenbar schnell in der Stadt. Bereits am frühen Abend standen zahlreiche Kerzen auf dem Bürgersteig vor der Tankstelle.

Mutmaßlicher Täter weiter in Lebensgefahr

Auch Blumen wurden niedergelegt. Einige Menschen gedachten des Getöteten. „Er war ein Held“, kommentierte ein Mann das dramatische Geschehen. Ein anderer sagte sichtlich betroffen: „Ich kann es nicht fassen. Wir hatten so gehofft, dass er es schafft.“

Sowohl der 54-Jährige als auch der mutmaßliche Täter waren nach den Ereignissen vom Mittwoch mehrfach operiert worden. Zum Zustand des 43-Jährigen hieß es am Freitag, dass er weiter in Lebensgefahr schwebe. Er war von mehreren Schüssen, die ein Polizist abgefeuert hatte, getroffen worden. Warum es zu der Tat kam, ist nach wie vor unklar.

Polizist feuert mehrere Schüsse ab

Der mutmaßliche Täter war am Mittwoch gegen 11.30 Uhr im Verkaufsraum der Tankstelle aufgetaucht. Zunächst bedrängte er dort laut Polizei und Staatsanwaltschaft eine Mitarbeiterin. Als der Pächter deshalb aus seinem Büro hinzukam, kam es zunächst zu einer Rangelei, dann zog der 43-Jährige das Messer und stach auf den 54-Jährigen ein.

Eine Zeugin, die das Geschehen im Gebäude verfolgt hatte, lief ins Freie, rief um Hilfe und machte so einen zufällig anwesenden Polizisten, der gerade tankte, auf das Geschehen aufmerksam. Als der Beamte sah, dass der mutmaßliche Täter den Pächter mit dem Messer attackierte, feuerte er mehrere Schüsse auf den 43-Jährigen ab.

Spurensicherung dauert am Donnerstag an

Wie viele könne er noch nicht sagen, erklärte Staatsanwalt Botzenhardt am Donnerstagvormittag. Auch am Donnerstagvormittag waren noch Polizisten vor Ort und das Gelände abgesperrt. Etwa eine Handvoll Beamte beschäftigte sich im Gebäude offenkundig mit der Sicherung weiterer Spuren und/oder mit der Rekonstruktion des Tathergangs.

Botzenhardt betonte, dass die Ermittlungen noch am Anfang stünden. War es ein versuchter Raubüberfall oder gab es ein anderes Motiv? Kannten sich der mutmaßliche Täter und die von ihm bedrängte Mitarbeiterin? Fragen wie diese ließen sich deshalb derzeit noch nicht beantworten.