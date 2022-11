Polizist schießt auf Messerstecher in Tankstelle

Dramatisches im Verkaufsraum einer Tankstelle in Lengerich. Ein 43-Jähriger attackierte den Tankstellenpächter mit einem Messer, ein Polizist gab mehrere Schüsse auf den Angreifer ab. Die Hintergründe für die Tat sind noch unklar.

Dramatische Ereignisse in Lengerich

Die Polizei ist mit einem großen Aufgebot vor Ort: Beamte waren auch noch in den Abendstunden mit der Spurensicherung beschäftigt.

Auf dem Gelände der Esso-Tankstelle an der Tecklenburger Straße in Lengerich haben sich am Mittwochvormittag dramatische Ereignisse abgespielt. Dabei wurden zwei Personen schwer verletzt.

Eine ist der mutmaßliche Täter, auf den ein Polizist mehrere Schüsse abgegeben hatte, die andere der Tankstellenpächter, der von dem 43-jährigen mutmaßlichen Täter mit einem Messer attackiert worden war. Beide Männer wurden nach ihrer Einlieferung in Krankenhäuser notoperiert. Beide schweben weiterhin in Lebensgefahr.

Nach aktuellem Ermittlungsstand hat der 54-jährige Tankstellenbetreiber zahlreiche Verletzungen durch Messerstiche sowie eine Schussverletzung am Handgelenk erlitten. Zu den Verletzungen des 43-jährigen Tatverdächtigen liegen der Polizei und Staatsanwaltschaft bislang nicht vor.

Polizei mit Großaufgebot vor Ort

Laut gemeinsamer Pressemitteilung von Staatswaltschaft Münster sowie Polizei Steinfurt und Münster haben die bisherigen Ermittlungen ergeben, dass der 43-Jährige gegen 11.30 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle betreten hatte. Dort bedrängte er zunächst eine Mitarbeiterin hinter dem Tresen. Der Betreiber soll daraufhin aus dem hinteren Bürobereich hinzugekommen sein. Nach einem kurzen Gerangel zwischen ihm und dem Tatverdächtigen, soll der 43-Jährige begonnen haben, auf den 54-jährigen Mann einzustechen. Eine Kundin sei daraufhin rausgerannt und habe um Hilfe gerufen.

Zwei Verletzte nach Schüssen in einer Tankstelle Am Mittwochvormittag sind in einer Tankstelle in Lengerich Schüsse gefallen. Foto: Paul Meyer zu Brickwedde Ein Polizist, der gerade tankte, war durch eine Zeugin auf einen Raubüberfall im Verkaufsraum aufmerksam gemacht worden. Foto: Paul Meyer zu Brickwedde Als er zum Geschehen hinzueilte, eskalierte die Situation offenbar. Foto: Gernot Gierschner Beamte waren auch noch in den Abendstunden mit der Spurensicherung beschäftigt. Foto: Michel Fritzemeier Foto: Michel Fritzemeier Foto: Michel Fritzemeier Foto: Michel Fritzemeier Foto: Michel Fritzemeier Foto: Michel Fritzemeier Foto: Michel Fritzemeier Foto: Michel Fritzemeier Lengerich Tankkstellenüberfall Foto: Michel Fritzemeier Foto: Michel Fritzemeier Foto: Michel Fritzemeier Foto: Michel Fritzemeier Foto: Michel Fritzemeier Foto: Michel Fritzemeier Foto: Michel Fritzemeier Foto: Foto: Foto: Foto: Foto: Foto: Foto: Foto: Foto:

Der Polizist, der zufällig auf dem Tankstellengelände war, um seinen Streifenwagen zu tanken, wurde dadurch auf das Geschehen aufmerksam. Er rannte in den Geschäftsraum und gab, nachdem er die Messerattacke realisiert hatte, mehrere Schüsse auf den Beschuldigten ab.

Spurensicherung bis in die Abendstunden

Rettungswagen brachten die beiden Verletzten in Krankenhäuser. Ein Rettungshubschrauber, der ebenfalls alarmiert worden war, kam nicht zum Einsatz. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Zahlreiche Streifenwagen sperrten die Tecklenburger Straße zunächst komplett ab, für den Verkehr gab es somit kein Durchkommen. Die Hauptverkehrsader wurde gegen 12.35 Uhr wieder freigegeben.

Das Tankstellengelände konnte hingegen weiterhin nicht betreten werden, Beamte waren auch noch in den Abendstunden mit der Spurensicherung beschäftigt.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.