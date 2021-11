Schwerkraft leicht verständlich machen

Naturwissenschaften, zumindest vor Jahren waren die für viele Schüler ein Graus. Um solche Gefühle am besten erst gar nicht aufkommen zu lassen, setzt man an der Grundschule Stadt derzeit auf „Miniphänomenta“. Damit werden den Kindern Phänomene wie die Schwerkraft oder die Beschleunigung spielerisch nähergebracht.

Zwischendurch muss Dagmar Laumann den Unterrichtsraum kurz verlassen, um einen Aufnehmer zu holen. An der Experimentier-Station, an der Wasser zum Einsatz kommt, ist etwas übergeschwappt. Die Schulleiterin übernimmt kurzerhand das Wischen, während die Mädchen und Jungen weiter in „Miniphänomenta“ vertieft sind.

Seit rund zwei Wochen läuft das Projekt bereits an der Grundschule Stadt. Alle Klassen seien daran beteiligt, erzählt Carolin Bertram, die es an die Schule geholt hat. Das Ziel: Die Grundschüler sollen mit Spaß naturwissenschaftliche Erkenntnisse gewinnen. An insgesamt 26 Experimentierstationen ist das möglich. Einige sind in der 1a von Carolin Bertram aufgebaut, andere wandern durch die anderen Klassen. Mal geht es um Schwerkraft, mal um Wasserdruck, Hebelwirkung oder Beschleunigung. „Die Kinder probieren aus, staunen, entwickeln neue Ideen, verändern“, sagt die Lehrerin.

An diesem Vormittag wechseln die Grundschüler im Drei-Minuten-Takt von Station zu Station. Je ein Mädchen und ein Junge bilden ein Team. Gefackelt wird nicht lange, ohne Berührungsängste machen sich die Kinder ans Werk – auch wenn es mal überschwappt oder eine schwere Kugel mit einem lauten Knall auf dem Boden landet.

„Miniphänomenta“ ist an der Universität Flensburg entwickelt worden und orientiere sich am Beispiel von Erlebnis-Museen, so Carolin Bertram. Sie hofft, dass die praktischen Erfahrungen, die die Kinder jetzt machen, ihnen zum Einen Freude an Naturwissenschaften vermittelt und ihnen später hilft, die Theorie, die dann in den weiterführenden Klassen auf sie wartet, dank der praktischen Erfahrungen leichter zu verstehen.

Über sich sagt die Pädagogin offen, dass Physik in der Schule „nicht mein Lieblingsfach war“. Wiederentdeckt habe sie die Freude an dem Fach aber als sie später Sachunterricht studierte. Nun will sie das ihren Schützlingen und all den anderen Kindern der Grundschule Stadt vermitteln.

Ermöglicht wird das „Miniphänmenta“-Gastspiel in Lengerich durch die Unterstützung des Verbandes Münsterländischer Metallindustrieller (VMM).