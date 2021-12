Aus gesundheitlichen Gründen nicht gegen Corona geimpft

Werden Ungeimpfte undifferenziert abgestempelt? In der Debatte um die Corona-Pandemie gerieten Menschen in Vergessenheit, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können, meint eine Frau aus dem Tecklenburger Land, die selbst schwer krank ist

Schon seit Wochen stehen in der Debatte um die Corona-Pandemie vor allem Ungeimpfte in der Kritik. Was dabei oft vergessen wird: Es gibt auch Menschen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können. Nur die haben schon seit Beginn der Pandemie keine Lobby, findet eine Frau aus dem Tecklenburger Land, die namentlich nicht genannt werden möchte.