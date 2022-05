Sechs Monate Gefängnis auf Bewährung und eine Geldbuße in Höhe von 1000 Euro – dieses Urteil überraschte einen 30-jährigen Handwerker aus Gronau, der sich wegen Wuchers in einem besonders schweren Fall jetzt vor dem Amtsgericht in Tecklenburg zu verantworten hatte.

Ein Fall von Wucher in einem besonders schweren Fall beschäftigte am Mittwoch das Amtsgericht Tecklenburg. Verantworten musste sich ein 30-jähriger Handwerker aus Gronau. Er hatte im März 2021 für die Reinigung eines Abwasserrohres von einem Bewohner einer Mietwohnung in Lengerich 1100,75 Euro verlangt und sofort in bar kassiert.