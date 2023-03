Sehnsucht und Fernweh waren die Tinte

Schon zum zweiten Mal war die Autorin und Reisejournalistin Tamina Kallert auf Einladung des Kulturforums in Lengerich. Diesmal las sie aus ihrem in der Corona-Zeit entstandenen Buch „Und dann kommt das Meer in Sicht.“ Von Detlef Dowidat

Lengerich. Der Stadtsparkassenchef Max Mews versuchte vergebens, sein Dankeschön-Präsent zu überreichen. „Eine süße Geschichte habe ich noch“, sprudelte es aus Tamina Kallert förmlich heraus. Und nicht nur eine. Fröhlich, offenherzig und gut gelaunt erzählte die Grand Dame des Reisens im Deutschen Fernsehens aus ihrem neuesten Buch „Und dann kommt das Meer in Sicht“. Das Publikum im ausverkauften Haus im Kulturforum, einer Stiftung der Stadtsparkasse, hing förmlich an ihren Lippen und erlebte einen traumhaften Abend. „Wunderschön heißt nicht nur meine Sendung, wunderschön ist es vor allem, endlich wieder hier vor so einem großen Auditorium zu stehen“, strahlte die Buchautorin und Reise-Moderatorin.

Traumjob ist harte Arbeit

Die Besucherinnen und Besucher spüren sofort: Das ist ihre Tamina Kallert, die sie so oft bei ihren Reisesendungen im Fernsehen verfolgen. „Wir machen uns hier heute einen wunderschönen Abend. Ich bin mit ganz kleinem Gepäck hier, nur mit meinem neuen Buch, aus dem ich etwas lesen werde und noch viel mehr zu plaudern habe. Ich nehme Sie alle mit auf meinen Reisen“, sprudelte es aus der Reisefachfrau heraus. „Das hier ist ja ein richtiges Reisefachpublikum“, stellte sie schnell fest, wenn sie beispielsweise fragte, kennen sie Pellworm oder La Gomera oder die Azoren. Immer wieder schallte ihr ein zustimmendes Ja entgegen.

Tamina Kallert gesteht, dass sie einen Traumjob hat, der aber auch harte Arbeit bedeute. Und manchmal auch schmerzhafte Seiten habe. In ihrem Fall war es ein Kreuzbandriss, der auf ein ungewollt schwungvolles Bremsmanöver mit dem E-Mountainbike bei einem Dreh im Bergischen Land folgte. Doch selbst solchen Widrigkeiten kann Tamina Kallert mit ihrer umwerfend positiven Art etwas abgewinnen. „Wenn man das alles hinter sich hat, dann weiß man alles zu schätzen, was man kann.“

Befreiung aus der bleiernen Lethargie

Und auch der vermaledeiten Corona-Zeit kann sie letztlich etwas Positives abtrotzen. Denn mit dem Buch „Und dann kommt das Meer in Sicht“ hat sie sich aus der bleiernen Lethargie der Lockdown-Phasen befreit. „Ich habe mich an so viele schöne Dinge erinnert, die ich bei meinen Reisen erleben durfte. Und ich habe zu schätzen gelernt, was es bedeutet, die Freiheit zu haben, neue Wege zu gehen und zu reisen“, erklärt Kallert. Die Sehnsucht und das Fernweh sei sozusagen die Tinte gewesen, die das Buch geschrieben habe. Reisen sei für sie nicht nur Beruf, sondern Leidenschaft, betont sie.

Der Blick über den Tellerrand

Dass Reisen auch etwas mit kulinarischen Genüssen zu tun hat, wird im Laufe des Abends schnell klar. Sei es der schottische Whisky, der Kaiserschmarren in der Steiermark oder die selbst gemachten Käse-Nockerl - wer Tamina Kallert lauscht, lässt sich die Welt auch auf der Zunge zergehen. Apropos Kulinarisches. Noch ein Aspekt des Reisens ist für die Journalistin unabdingbar. „Der Blick über den eigenen Tellerrand hinaus. Manchmal erkennt man dann auch, wie schön doch der eigene Teller ist“, sagt sie auf ihre unnachahmlich sympathische und immer nahbare Art. Denn Reisen habe ja schließlich nicht nur etwas mit Aufbruch, sondern auch mit Ankommen zu tun.

Tamina Kallert weiß das Publikum zu begeistern. „Wollt ihr noch eine Geschichte, eine kurze hören. Eine heiße oder kalte?“ fragt sie und bekommt natürlich ein klares Ja als Antwort. Und Max Mews wartet immer noch mit seinem Geschenk. Hört aber genauso begeistert zu wie alle anderen, als Kallert von ihrem Sauna-Erlebnis in einem norwegischen Fjord erzählt mit dreimaligen Eintauchen ins eiskalte Wasser. „Es dauerte Stunden, bis ich wieder auf Normaltemperatur war“, so Kallert. Etwas Erwärmendes und Süßes hatte dann der Stadtsparkassenchef in seinem Geschenkpaket.

Tamina Kallerts Leidenschaft für das Reisen hat sich auch bei ihrem zweiten Besuch nach 2019 durch ihre Freude beim Erzählen fraglos wieder auf das Lengericher Publikum übertragen. So dürfte der eine oder die andere mit viel Reiselust im Herzen den Weg nach Hause angetreten haben. Und so mancher auch mit dem von Kallert persönlich signiertem Buch unterm Arm.