„Sein Tod ist mir nahe gegangen“

Die ersten Takte von „Da Doo Run Run“ sind kaum erklungen, da scheint es Werner Beckmann unter den Füßen zu kribbeln. Doch auf den formvollendeten Hüftschwung verzichtet der 72-Jährige denn doch und schaltet den Plattenspieler wieder aus. „,Da Doo Run Run‘ war meine erste Single“, erzählt der pensionierte Lehrer, der den überraschenden Tod Ted Herolds am Wochenende zum Anlass genommen hat, Langspielplatten, liebevoll gepflegte Single-Alben, Autogrammkarten und Fanclub-Mitgliedsausweis hervorzukramen. Beckmann war ein großer Fan des „deutschen Elvis Presley“, der am Samstagabend bei einem Wohnungsbrand in Dortmund ums Leben gekommen ist.

„Sein Tod“, gibt der Lengericher zu, „ ist mir nahe gegangen. Er hat mich schließlich durch meine Jugend begleitet.“ Unter den 3500 bis 4000 Langspielplatten in Beckmanns Wohnzimmer befinden sich die Alben Ted Herolds in bester Gesellschaft. Neben Klassik- und Jazz-Alben, darunter beispielsweise Aufnahmen von Astrud Gilberto („The Girl from Ipanema) und dem amerikanischen Ausnahme-Saxofonisten Stan Getz, ist die erstaunliche Sammlung auch eine Art Who‘s Who des Rock‘n Roll. Chubby Checker („Hey, Bobba Needle“), Chris Montez (Let‘s Dance“), The Everly Brothers („Wake up Little Susie“, „All I Have to Do Is Dream“) oder Eddie Chochran, dem übrigens Beckmanns fünf Jahre alter Wolfsspitz seinen Namen verdankt, stehen nicht nur für die US-amerikanische Musikrichtung der 1950er- und frühen 1960er-Jahre, sondern auch für das damit verbundene Lebensgefühl einer Jugend-Protestkultur.

Dass die Musik des gebürtigen Berliners Ted Herold, der mit bürgerlichem Namen Harald Schubring hieß, im Leben Werner Beckmanns eine ganz besondere Rolle spielt, mag die Tatsache beweisen, dass er eine stark verkleinerte Farbkopie des Covers seiner ersten Ted-Herold Single („Blue Moon“/ „Da Doo Run Run“), die er sich als 14-Jähriger gekauft hatte, gerahmt und an die Wand gehängt hat; gewissermaßen als Pendant zu einem Plakat, das das Cover seiner ersten LP – dabei handelte es sich um ein Werk der Everly Brothers – zeigt.

„Ted Herolds Musik war der Zündfunke für meine lebenslange Liebe zum Rock‘n Roll“, blickt Beckmann zurück, der als Junge, wie viele seiner Altergenossen, natürlich auch mit Freddy Quinn musikalisch „unter fremden Sternen“ wandelte und von Kanada („Kanada, kennst du Kanada, jetzt in Kanada, das wär schön“ – träumte.

Weil es im Haushalt seiner Eltern lediglich ein Radio und ein defektes Grammophon gab, auf dem einst Schellack-Platten gespielt worden waren, habe er sich vom Konfirmationsgeld einen Zehnerwechsler-Plattenspieler gekauft. „Die Platte kostete damals vier Mark“, erinnert sich Werner Beckmann. Sein Vater habe ihm dann 30 Mark in die Hand gedrückt und gesagt: „Eine Platte kaufst du für deine Schwester, eine für dich, und für den Rest kaufst du Platten, die uns allen gefallen.“ Auf diese Weise sei er zu seiner ersten Ted-Herold-Single gekommen. Zur Musik der Rockn‘ Roller sei damals nicht nur auf Partys getanzt worden, sondern auch gegen Ende jeder Tanzstunde im Saal Windmöller (heute Hawerkamp), nachdem Tanzlehrer Knaul die Standardtänze mit seinen Schülern „abgearbeitet“ hatte.

Die Karriere Ted Herolds hat Werner Beckmann über die Jahre verfolgt. Lange Zeit als Mitglied des Fanclubs – die Mitgliedskarte hat er, zusammen mit alten Zeitungsartikeln und Bravo-Ausschnitten, in einem Ordner verwahrt – und als Autogrammjäger. „Bad Homburg vor der Höhe, Promenade 74 c“, hat er noch heute die Adresse im Kopf, an die Autogrammjäger damals einen frankierten Rückumschlag schicken mussten, um eines der von ihrem Idol signierten Fotos zu ergattern.

Herold habe später in zahlreichen Filmen als Sänger mitgewirkt, um neue Songs zu promoten, 1961 habe er in einem Film mit Bubi Scholz sogar eine größere Rolle gehabt, weiß Beckmann, der sich anstelle von Postern Filmplakate an die Wände hängte.

Nachdem die Popularität des deutschen Elvis Presley Mitte der 1960er-Jahre nachgelassen hatte, habe er – auch aufgrund der Zusammenarbeit mit Panik-Rocker Udo Lindenberg Ende der 1970er-Jahre – ein Revival erlebt, erzählt Beckmann, der den Künstler vor 19 Jahren bei einem Konzert in der Osnabrücker Stadthalle live erlebt hat: „Ich stand ganz nah an der Bühne.“