„Seit Dienstag tappen wir im Dunkeln“

Von den Problemen bei der Zahlung mit EC- und Kreditkarten sind auch Geschäfte in Lengerich betroffen. So berichtet ein Angestellter einer Tankstelle: „Seit letzten Dienstag tappen wir im Dunkeln und wissen nicht, wie lange der Ausfall noch dauern wird.“

Seit Dienstag vergangener Woche gibt es eine bundesweite Störung im System für Kartenzahlungen. Bestimmte Terminals verweigern nach einem Software-Update die Zahlung mit EC- und Kreditkarten. Auch in der neuen Woche ist der Einzelhandel in Lengerich davon zum Teil betroffen, wie eine nicht-repräsentative Umfrage der WN am Montagmorgen ergab.

Bei mehreren örtlichen Einzelhändlern konnte man problemlos mit der Karte zahlen. So etwa beim Fleischer Sundermann, im Reformhaus Klatt oder bei Optiker Horn. Bei den Lebensmittel-Einzelhändlern zeigte sich hingegen ein gemischtes Bild, besonders betroffen ist offenbar Aldi Nord. Die Rewe-Gruppe berichtet hingegen von keinerlei Problemen und beim Nah & frisch-Markt Brundiek-Oppermann in Hohne läuft alles wie immer, wie der Inhaber bestätigte.

Wer in Lengerich tanken will, sollte hingegen besser Bargeld dabei haben. So berichteten zwei Tankstellenbetreiber – einer im Osten, einer im Westen der Stadt – von massiven Einschränkungen. Jeder Kunde möge doch bitte die Schilder mit dem Hinweis auf Barzahlung an den Zapfsäulen beachten, meinte ein gestresster Angestellter. „Wir haben keinerlei Informationen von dem Terminalbetreiber erhalten, nur eine Bandansage. Seit letzten Dienstag tappen wir im Dunkeln und wissen nicht, wie lange der Ausfall noch dauern wird“, so eine andere Mitarbeiterin. Bei den Kunden treffe man auf Verständnis, erklärte sie. „Zum Glück haben wir zwei Geldautomaten in unmittelbarer Nähe.“

Nur in einem Fall hätte ein Kunde sein letztes Kleingeld zusammenkratzten müssen, um wenigstens ein paar Liter für die Heimfahrt zu erwerben. Überhaupt werde im Moment sehr zurückhaltend getankt. „Alle warten wohl darauf, dass ab Mittwoch das Tanken billiger wird“, erklärte die Angestellte.