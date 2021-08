Seit zwei Jahren herrscht Stillstand

Vor zwei Jahren sind gut 1000 Unterschriften an die Stadtverwaltung übergeben worden. Inhalt: Neubau einer Fußgängerbrücke in Hohne. Jetzt haben die damaligen Initiatoren Hohner Vereine und die Ratsfraktionen zum Gespräch eingeladen.

Die Initiatoren der Unterschriftensammlung hatten Vertreter der Hohner Vereine und der Fraktionen im Stadtrat zum Gespräch über das Thema Fußgängerbrücke in Hohne in die Kirche eingeladen. Die marode alte Brücke war vor zwei Jahren abgerissen worden.

„Dass wir im Gespräch sind, ist gut. Wir brauchen aber Ergebnisse.“ Zwei Sätze, mit denen Pfarrer Harald Klöpper zusammenfasst, was in den knapp eineinhalb Stunden davor in der Hohner Kirche besprochen worden ist zum Thema Fußgängerbrücke über die Bahn in Hohne. Eingeladen hatten die Initiatoren der vor rund zwei Jahren durchgeführten Unterschriften-Aktion pro Neubau.