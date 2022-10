Selbst die Operette kam nach Hohne

Zahlreiche Bilder, Anzeigen und Geschichten haben Bürger in Hohne über das einstige gesellschaftliche Leben rund um die Lienener Straße zusammengetragen. Nun werden die Ergebnisse an drei Abenden in der Hohner Kirche präsentiert. Los geht es am 17. Oktober.

Es waren die Ringöfen, die den Unterschied machten. Schon vor 100 Jahren rieben sich Menschen verdutzt die Augen: „Ist das noch Hohne?“ Denn entlang der heutigen Lienener Straße standen nicht nur sechs Kalk- und Zementwerke, reihte sich Haus an Haus, sondern auch ein Geschäft überbot das andere. Mit den Ringöfen waren Hunderte von Arbeitsplätzen entstanden und wer konnte, ersparte sich nach einer Schicht von zwölf Stunden einen langen Heimweg.

Diesem Teil der Lengericher Lokalgeschichte widmet sich nun ein Team um Harald Klöpper. Der evangelische Pfarrer hat zusammen mit etwa 50 Hohner Bürgern Bilder, Anzeigen und Geschichten zusammengetragen. Sie sollen nun im Rahmen einer dreiteiligen Vortragsreihe öffentlich präsentiert werden.

Hohne entwickelte sich ab 1890 rasant: Gaststätten? Reichlich. Tankstellen? Vier. Bäckereien? Bis zu sieben. Möglichkeiten, in den Zug zu steigen? Drei. Lebensmittelgeschäfte? Mindestens zwölf. Nicht zu vergessen die Bekleidungs- und Haushaltswarengeschäfte sowie die offiziellen Bademöglichkeiten bei den Dyckerhoff-Werken und in der beliebten Talsperre.

„Der Mensch lebt nicht vom Brot allein,“ heißt es in der Bibel. Getanzt wurde unter anderem bei Leggemann, Kortlüke/Schulte, Knemöller, bei Heckmann und Saatkamp im Zelt. Kegelbahnen und Schießstände gab es mehrere. Dank Lokomobil waren Kinovorstellungen möglich, schon viele Jahre bevor Stromkabel verlegt waren. Orchester mit Mandoline und Akkordeon waren zu hören wie auch gleich mehrere Gesangsvereine. Operette? Kam nach Hohne. Kirmes? Ebenfalls. Die katholische Kirche zog zwar nach Intrup, dafür wurde 1925 die evangelische Kirche eingeweiht.

Kein Wunder, dass Geschäfte und Veranstalter damit warben: „Auf nach Hohne!“ Und etwas anderes war ihnen auch eingefallen: In Abgrenzung zur Bauerschaft, aber auch zur Stadt, kreierten sie quasi so etwas wie die Werbegemeinschaft „Lengerich-Bahnhof.“

Die Bilderzeitreise beginn in der Kaiserzeit und führt laut Pressemitteilung bis in die 1980er-Jahre. Gestartet wird am Montag, 17. Oktober“, mit „Von der Unterführung bis Dyckerhoff“. Am Freitag, 21. Oktober, folgt von „Von Dyckerhoff bis zum TWE-Bahnübergang“ und am Dienstag, 25. Oktober, schließlich „Vom TWE-Übergang bis nach Höste“. Eingeladen wird in die Hohner Kirche, Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. „Wer möchte, kann dazu beitragen, die Heizkosten bezahlbar zu halten“, so die Veranstalter.