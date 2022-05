Zwei Brände im Canyon an einem Tag

Weil es am Montag gleich zweimal am Canyon gebrannt hat, hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen und sucht nach der Brandursache – und nach Zeugen.

Unter Einsatz von Löschrucksäcken konnte das Feuer am Südufer des Canyons am Montagabend rasch gelöscht werden.

„Eine Selbstentzündung ist ausgeschlossen“, kommentiert Thorsten Budzinski, Leiter der Lengericher Feuerwehr die Frage nach der mutmaßlichen Ursache für einen Brand am Südufer des Canyons am Montagabend, verweist dann aber an die Polizei, die die Brandursachen-Ermittlung aufgenommen habe.