Lengericher kritisiert russische Flagge in Nachbarschaft

Wie ist es in Zeiten des Ukraine-Krieges zu bewerten, wenn jemand eine russische Fahne – im konkreten Fall die sogenannte Standarte des Präsidenten – auf seinem Grundstück wehen lässt? Ein Bürger aus Lengerich kritisiert, dass das in seiner erweiterten Nachbarschaft der Fall ist. Die Betroffenen sagen, es gehe um Verbundenheit zur alten Heimat und sei völlig unpolitisch.

Einerseits ist es nichts, was gegen geltendes Recht verstößt. Und, so die Aussage der Bewohner des Hauses, wo die Flagge weht, auch keineswegs politisch gemeint, sondern ausschließlich als Zeichen der Verbundenheit mit der alten Heimat. Andererseits bringt in diesen (Kriegs-)Zeiten nicht jeder Verständnis dafür auf, wenn er in seiner Nachbarschaft in einer Lengericher Siedlung mit einer russischen Fahne – in diesem Fall sogar der sogenannten Standarte des Präsidenten – konfrontiert wird.