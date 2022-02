Sieben-Tage-Inzidenz leicht gesunken

Ganz leicht gesunken ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Lengerich nach Angaben des Ordnungsamtes. Sie lag am Dienstagnachmittag aber immer noch bei 1 397,3. Die Zahl der nachweislich mit Corona Infizierten in der Stadt ist in einer Woche von 244 auf 309 Betroffene angestiegen.

Die Zahl der nachweislich mit Corona Infizierten in Lengerich ist binnen einer Woche von 244 auf 309 angestiegen, wie der Kreis Steinfurt am Dienstag meldete (Stand Montag 18.30 Uhr). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach Angaben der Stadtverwaltung inzwischen bei 1 397,3 (Stand Dienstag 16 Uhr) und sinkt damit leicht. Am Montag hatte sie noch bei 1 427,6 gelegen. Während sich am vergangenen Samstag 371 Personen in Quarantäne befanden, waren es zu Wochenbeginn noch 315 und am Dienstag 307. Seit Beginn der Pandemie registrierte der Kreis bislang 2793 Betroffene in Lengerich. 2453 Menschen gelten inzwischen als genesen, 31 Erkrankte sind bislang an oder mit dem Virus gestorben. In der Helios-Klinik werden gegenwärtig drei Covid-19-Patienten behandelt, die sich alle auf der Normalstation befinden (Stand Montag).