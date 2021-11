Singen zum Gitarrenklang

Zu einem Laternenzug rund um den Niedermarker See hatte der Schützenverein Hohne-Niedermark eingeladen.

Zahlreiche Kinder und deren Familien haben sich am Laternenzug um den Niedermarker See beteiligt, zu dem der Schützenverein eingeladen hatte.

Trotz des feuchten Wetters ließen sich mehr als 60 Kinder mit Ihren Eltern, Freunden und Verwandten nicht vom Laternenumzug um den Niedermarker See abhalten. Zum vierten Mal veranstaltete der Schützenverein Hohne-Niedermark am Sonntag in Kooperation mit den evangelischen Kindergärten Hohne diesen Laternenzug.

Sehr gute Beteiligung

Der Vereinsvorsitzende Wilhelm Himmelreich freute sich über die sehr gute Beteiligung und den reibungslosen Ablauf. Unter musikalischer Begleitung von Pfarrer Harald Klöpper an der Gitarre sangen alle Teilnehmer gemeinsam Laternenlieder, bevor sie zum Umzug um den Niedermarker See aufbrachen. Anschließend gab es für alle Kinder frische Waffeln und die Gelegenheit, am Lagerfeuer auf dem Schützenplatz Stockbrot zu backen. Auch für das leibliche Wohl der Erwachsenen war mit Glühwein, Heißwurst und kühlen Getränken bestens gesorgt, teilt der Verein mit.

„Wieder eine sehr gelungene Veranstaltung“ hieß es von vielen Eltern und den Kindergärten. Deren Dank galt den Organisatoren und vielen Helfern. Die Kinder hatten sichtlich Spaß daran, ihre bunten und hübsch leuchtenden Laternen in einem so großen Rahmen auszuführen.