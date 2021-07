„Situation ist mehr als beängstigend“

Tecklenburger Land

Auch in Namibia wütet die Corona-Pandemie. Die Menschen dort haben jedoch, anders als in Deutschland, nur wenig Chancen sich zu schützen und gleichzeitig auch noch ihren Lebensunterhalt zu verdienen. In dieser massiven Notsituation will der Evangelische Kirchenkreis Tecklenburg seinen Partnerkirchenkreis Otjiwarongo unterstützen und ruft zu Spenden auf.

Von und