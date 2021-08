Sitzen bleiben – Umsteigen entfällt

Ab 2. September entfällt für Fahrgäste, die mit dem Bus von Lengerich nach Osnabrück fahren, das lästige Umsteigen in Lotte. Die Linie R41 fährt dann von der Feuer- und Rettungswache an der Schulstraße bis zum Hauptbahnhof in Osnabrück. Dass die Buslinie ab Lotte unter dem Kürzel R15 firmiert, „bekommen die Fahrgäste nicht mit“, so Michael Klüppels.

