Sockenalarm für den Wiederaufbau

Lengerich

Angesichts des Krieges in der Ukraine ist vieles in den Hintergrund getreten. Auch die Situation der Menschen im Ahrtal, das im Sommer 2021 von einer beispiellosen Flutkatastrophe heimgesucht worden war, scheint bei vielen Menschen in Vergessenheit geraten zu sein. Nicht so bei der Lengericherin Anke Tennigkeit-Ivens und ihrem Mann Willi. Die beiden investieren nach wie vor jede freie Minute, um im Ahrtal, aber auch an der Erft zu helfen.

Von Joke Brocker