Sozialamt bittet Bevölkerung um Unterstützung

Rund 40 Wohnungen, Zimmer und sogar Häuser möchten hilfsbereite Lengericher Bürgerinnen und Bürger den aus der Ukraine vertriebenen Menschen zur Verfügung stellen. Zwei Mitarbeiter des Sozialamtes hätten sämtliche Wohnungsangebote sondiert und alle Räumlichkeiten mittlerweile in Augenschein genommen. Nun, berichtete am Freitag Sozialamtsleiter Dirk Vietmeier, gehe es darum, die Häuser und Wohnungen auszustatten.

Massive Eichenschrankwände und Bettanlagen allerdings sind nicht gefragt. Gebraucht werden transportable (optimalerweise schon abgebaute) Schränke, Betten (Einzelbetten), Kinderbetten, passende Matratzen, Oberbetten, Kopfkissen (bitte in hygienisch einwandfreiem Zustand), Spannbettlaken, Kopfkissenbezüge, Bettwäsche, Geschirr jeglicher Art, Besteck, Gläser, funktionstüchtige Küchengeräte, Handtücher aller Art, Dusch-und Badetücher.

Weil einige der Wohnungen im Außenbereich liegen und die dort untergebrachten Menschen natürlich auch mobil sein müssen, werden zudem Fahrräder (auch Kinderräder), Kinder-Fahrradanhänger und Kindersitze gesucht.

Wer helfen kann, wird gebeten, sich mit dem Sozialamt unter

0 54 81/3 32 20 (Maike Dohle) oder

0 54 81/3 32 04 (Michael Meldau) in Verbindung zu setzen. Es ist auch möglich, eine E-Mail an ukraine@lengerich.de zu senden und im Anhang Fotos der Gebrauchsgegenstände und Möbel mitzuschicken, damit diese schon vorab in Augenschein genommen werden können. Hilfreich wäre es laut Dirk Vietmeier, wenn die Maße von Möbeln, Matratzen und Bettwäsche in der Mail mitgeteilt würden. Die konkreten Transport-Modalitäten werden von Fall zu Fall geklärt.