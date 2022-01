Sparen geht vor erhöhen

Die finanzielle Situation der Stadt dürfte sich in den kommenden Jahren schwierig gestalten. Was also tun, um die Lage zu verbessern? Wäre die Erhöhung der Gewerbesteuer eine Option? Wohl eher nicht, wie es aussieht. Und das hat Gründe.

Im Zuge der Haushaltsberatungen Ende vergangenen Jahres haben Bürgermeister Wilhelm Möhrke und Kämmerer Thorsten Smolarz deutlich gemacht, dass die kommenden Jahre für Verwaltung und Politik herausfordernd werden. Es gehe einerseits darum, erhebliche Investitionen zu tätigen. Andererseits halte dem die Entwicklung der Einnahmeseite kaum stand.

Möhrke sagte, es müsse gelingen, Optimierungspotenziale aufzuzeigen und gleichzeitig gut abgewogene Investitionsentscheidungen für Lengerich zu treffen. Könnte es da ein Rezept sein, an der Steuerschraube zu drehen?

Gewerbesteuerhebesatz in Lengerich von 442 Prozent

Für dieses Jahr wird im Haushalt mit 120.000 Euro bei der Grundsteuer A und mit 4,5 Millionen Euro bei der Grundsteuer B gerechnet, Weit mehr, nämlich 18,5 Millionen Euro, soll die Gewerbesteuer einbringen. Allerdings, erläutert der Kämmerer, blieben davon nach Abzug von allgemeiner Kreis-, Jugendamts- und Gewerbesteuerumlage lediglich rund acht Millionen zur Finanzierung weiterer städtischer Aufgaben übrig. Während der Haushaltsberatungen sprach Smolarz von einem Niveau, „das weit hinter den Prognosen liegt“, die vor der Pandemie abgegeben worden seien.

Mit einem Gewerbesteuerhebesatz von 442 Prozent hat sich Lengerich 2021 laut IHK Nord Westfalen knapp unter dem NRW-Schnitt von 450 Prozent bewegt, lag aber erheblich über dem Bundesdurchschnitt von 403 Prozent. In der direkten Nachbarschaft haben Tecklenburg (485 Prozent) und Lienen (458 Prozent) höhere Sätze, in Ladbergen (425 Prozent) liegt der Satz hingegen niedriger. Gesetzlich verpflichtet sind Städte und Gemeinde, mindestens 200 Prozent anzusetzen.

IHK-Steuerexperte warnt vor Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes

Was würde es nun bringen, wenn der Satz ansteigen würde? Bei 462 Prozent hätte die Einnahmen in diesem Jahr 19,3 Millionen Euro statt 18,5 Millionen betragen, rechnet der Kämmerer vor. Auswirkungen auf Kreis-, Jugendamts- und Gewerbesteuerumlage hätte dieses Plus nicht, erklärt er weiter. Spürbar wäre ein solcher Schritt indes bei den Unternehmen. Die IHK hat es für Kapitalgesellschaften wie beispielsweise eine GmbH durchgerechnet. Bei einem Hebesatz von 440 Prozent werden bei einem Gewinn von 100.000 Euro 15.400 Euro fällig, bei 460 Prozent sind es 16.100 Euro.

IHK-Steuerexperte Dr. Christoph Asmacher sagt, dass es natürlich für Verantwortliche in Kommunen immer wieder verlockend sei, mit einer Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes Löcher in der Kasse zu stopfen. Doch er warnt. Es werde zwar kurzfristig eine Einnahmeverbesserung erzielt, doch langfristig könne eine Erhöhung kontraproduktiv sein. Denn natürlich gehöre die Steuerlast zu jenen Faktoren, die Unternehmen betrachten, wenn es um Standortentscheidungen gehe. Warum, fragt er, sollte eine Firma, die sich zwischen zwei Orten entscheiden kann, in denen bis auf die Gewerbesteuer alle anderen wichtigen Faktoren wie In-frastruktur und Fachkräfteangebot identisch sind, in die Kommune mit dem höheren Steuersatz gehen? Und er macht klar: „Es gibt einen Steuerwettbewerb – international, aber auch regional.“

Asmacher stellt indes auch fest, dass den Verantwortlichen manchmal keine andere Wahl bleibe, als eine Anhebung zu beschließen. „Die Kommunalaufsicht zwingt sie aufgrund der Haushaltslage dazu.“ Doch damit könne man in einen „Teufelskreis“ geraten, aus dem es nur schwer ein Entrinnen gebe.

Lengerichs Kämmerer plant für die Jahre 2022 bis 2025 keine Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes. Er stellt zu der Frage fest, dass Steuern in der städtischen Finanzierungsrangfolge nachrangig gegenüber sonstigen Finanzmitteln wie Fördermittel, Kostenerstattungen, Mieten oder Veräußerungserlöse von Vermögensbestandteilen sind oder auch den selbst zu bestimmenden Entgelten. Beispielhaft nennt er die Kostendeckung durch Gebühren. Zusätzlich sei eine Kommune verpflichtet den Haushaltsgrundsatz der Wirtschaftlichkeit zu beachten und den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen. „Folglich ist vor etwaigen Steuererhöhungen auch die Aufwandsseite zu betrachten.“ Was das für Lengerich angesichts der herausfordernden Situation heißt, wird sich zeigen.